Общество

Большинство россиян считают допустимым использование услуг суррогатного материнства

Большинство (68%) россиян считают, что допустимо пользоваться услугами суррогатного материнства, когда люди не имеют возможности сами родить детей, 16% считают, что суррогатное материнство допустимо в любой ситуации, согласно данным опроса ВЦИОМ.

Две трети (68%) россиян считают, что суррогатное материнство допустимо только в сложной ситуации, когда люди не имеют возможности сами родить детей, 16% респондентов говорят о нормальности и допустимости суррогатного материнства в любой ситуации, 11% опрошенных считают, что оно недопустимо ни при каких обстоятельствах, пишет ТАСС.

О том, что такое суррогатное материнство, знают 73% россиян, 24% слышали, но не знают точно, что это означает, 2% сказали, что слышат об этом впервые.

На вопрос, как бы поступили опрошенные, если бы не могли иметь своих детей, 52% сказали, что взяли бы ребенка из детского дома. Четверть (25%) респондентов обратились бы к услугам суррогатной матери, 2% ответили, что воспользовались бы ЭКО.

Шесть из десяти (60%) респондентов считают, что суррогатные матери делают нужное и полезное дело, 18% сказали, что суррогатное материнство – это вещь морально недопустимая.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 4 февраля 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.