Общество

Псковстат назвал популярный возраст вступления мужчин в брак

Мужчины в Псковской области в 2022 году чаще всего вступали в брак в возрасте 25-29 лет, таких было 1 042 человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Чуть реже встречались женихи возраста 30-34 года – 869 человек. Третий по популярности у мужчин Псковской области для вступления в брак оказался возраст 20-24 лет – 820 человек.

Года для вступления в брак для сильного пола не помеха, отмечают статистики: за 2022 год было зарегистрировано 163 брака, где жених был в возрасте 60 лет и старше.