Общество

Порядок перевода госслужащих на новые должности планируют изменить в Псковской области

Вопрос о внесении изменений в закон Псковской области о государственной службе рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению 29 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Начальник управления государственной службы и кадров правительства Псковской области Александр Кабанов пояснил, что главное изменение заключается в том, что теперь госслужащие могут быть переведены на другую должность не путем увольнения, а путем заключения дополнительного соглашения.

Проект закона Псковской области «О внесении изменений в закон региона "О государственной гражданской службе Псковской области"» (№ 491-ОЗ) разработан в целях приведения закона области №491-ОЗ в соответствие с федеральным законодательством.

При редактировании норм закона области №491-ОЗ, вступивших в противоречие с федеральным законодательством, предлагается исключить излишнее дублирование норм федерального закона от 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в этих целях проектируемые положения норм закона области № 491-ОЗ излагаются со ссылкой на соответствующие нормы федерального закона.

Принятие закона не повлечет за собой увеличение расходов областного бюджета.

«Предлагаю принять Собранию законопроект в двух чтениях», - сказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов.