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Общество

В Пскове холостые мужчины реже женатых используют нецензурную лексику - опрос

30.01.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

В семейных отношениях мужчины и женщины практически с одинаковой частотой используют ненормативную лексику, однако мужчины реже делают замечания своим партнерам по этому поводу. такому мнению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие экономически активные жители Пскова, состоящие в браке или отношениях.

В Пскове 8% мужчин и 8% женщин рассказали, что их партнеры регулярно используют ненормативную лексику в общении. 37% мужчин и 39% женщин сообщили, что их вторые половины время от времени сквернословят.

Молодые жительницы Пскова реже, чем более зрелые, упоминали, что их спутники жизни используют ненормативную лексику. Однако среди мужчин наблюдается обратная тенденция: спутницы более молодых респондентов ругаются чаще, чем супруги псковичей старше 45 лет.

По мнению женщин, холостые мужчины реже используют ненормативную лексику со своими вторыми половинами, чем женатые.

Женщины более активно борются с ненормативной лексикой в домашних условиях, чаще делая замечания своим партнерам по этому поводу.

Теги: #опрос #SuperJob
Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 68 человек
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