Экономика

Инфляционные ожидания россиян в январе выросли до 14%

Инфляционные ожидания населения РФ в январе незначительно выросли до 14% с 13,9% в декабре, следует из последнего опроса «Инфом» для Банка России.

В ноябре и октябре этот показатель составлял 13,4%, в сентябре - 12,5%, что было ниже августовских значений (12,9%) и чуть выше июльских 12,4%.

При этом наблюдаемая инфляция в январе выросла до 16,4% с 15,9% в декабре. Наблюдаемая инфляция среди тех, кто имеет сбережения, в январе увеличилась до 15,4% с 14,4% месяцем ранее, а среди не имеющих накоплений - выросла до 17,5% с 16,9%.

Опрос проводился с 14 по 23 декабря 2025 года среди не менее 2 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет в 105 населенных пунктах в 55 субъектах РФ, пишет ТАСС.