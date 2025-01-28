Общество

Выплаты Героям России и СССР в Псковской области планируют увеличить на 4,5%

Вопрос о внесении изменений в статьи 7.5 и 7.6 закона Псковской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области» рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению 29 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект разработан с целью увеличения на 4,5% с 1 января 2025 года размеров денежных выплат, предоставляемых Героям Российской Федерации, Героям Советского Союза и членам семей погибших (умерших) Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза, которые предусмотрены законом Псковской области от 11 января 2005 №401-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области».

С 1 января 2025 года ежемесячные денежные выплаты Героям Российской Федерации, Героям Советского Союза и членам семей погибших (умерших) Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза предлагается выплачивать в следующих размерах: