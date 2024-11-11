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ГД одобрила в первом чтении гарантии физлицам-банкротам с единственным ипотечным жильем

29.01.2025 17:02|ПсковКомментариев: 0

Госдума приняла в первом чтении законопроект, призванный предоставить дополнительные гарантии физическим лицам - банкротам, у которых ипотечное жилье является единственным. Документ был инициирован правительством РФ.

По словам председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова (фракция КПРФ), законопроект позволит сохранить за гражданином-банкротом часть денег от продажи единственного жилья (в том числе ипотечного), чтобы он не оставался на улице. Теперь средства, поступившие после продажи или изъятия квартиры банком, не будут полностью уходить другим кредиторам: их часть обязательно исключат из конкурсной массы и направят на покупку нового жилья, пусть и меньшей площади, сказал он.

«Предположим, квартира продается за 5 млн рублей, а расходы на проведение торгов составляют 100 тысяч рублей. После удержания этих расходов до 90% от оставшейся суммы (то есть 4,41 млн рублей) пойдет на покрытие задолженности перед залоговым банком, но не больше размера всего кредита с учетом процентов и штрафов. Важно, что 90% - это предел. 5% (245 тысяч рублей) будут выделены для кредиторов первой и второй очереди, если у должника нет другого имущества, из которого можно удовлетворить их требования, а если этих пяти процентов хватит и что-то останется, то остаток добавляется к выплатам банку. Еще 5% (также 245 тысяч рублей) вместе с суммой, которая может остаться после удовлетворения вышеуказанных требований, исключаются из конкурсной массы и передаются гражданину, чтобы он смог найти новое жилье или хотя бы легче внести первый взнос за новую квартиру», - пояснил парламентарий.

Арбитражный суд имеет право уменьшить эти выделяемые средства, если выяснится, что должник действовал недобросовестно, скрывал активы или специально «увеличивал» цену недвижимости, пытаясь получить слишком большие деньги под прикрытием закона, указал депутат. «При этом важно, чтобы суд принимал во внимание реальные потребности семьи в жилье: если у должника супруга и двое детей, им не смогут обрезать выделенную сумму до уровня, при котором они не смогут купить хотя бы самое базовое жилище», - подчеркнул Гаврилов.

Законопроект исправляет ситуацию, когда из-за просроченной ипотеки люди полностью теряли квартиру без возможности приобрести хоть какое-то новое жилье: теперь человек, оказавшийся в ситуации банкротства из-за невыплат, сохраняет денежный ресурс на переезд в более скромные, но все же приемлемые условия, а кредиторы получают гарантии возврата части долга, пояснил глава комитета.

«Законопроектом донастраиваем регулирование банкротства физлиц, фиксируем распределение выручки от продажи единственного жилья, купленного в ипотеку, чтобы на оставшуюся гражданину часть выручки не могли претендовать другие кредиторы. Тем самым гарантируем защиту конституционно значимых ценностей для помощи гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не могут в обычном режиме исполнять свои обязательства по долгам, обеспеченным ипотекой», - пояснил ТАСС первый заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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