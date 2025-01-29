Спорт

Хоккейный матч в память о почетном жителе Пскова состоится 2 февраля

Товарищеский матч по хоккею в память о почетном гражданине Пскова Анатолии Васильеве, для которого спорт был одной из важных сторон жизни, состоится 2 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Начало в 14.00 в Ледовом дворце. Сыграют сборные городов Псков и Великие Луки.

Анатолий Васильев (25.01.1930 - 21.04.2022) родился недалеко от Пскова. Во время Великой Отечественной войны, после двух лет оккупации, был узником лагеря под Нойбранденбургом. После войны с отличием окончил строительный техникум в Пскове и с красным дипломом Ленинградский инженерно-строительный институт в Санкт-Петербурге.

С 1956 года работал по специальности, в 1968 году назначен первым заместителем и затем председателем Псковского горисполкома.

С 1980 по 1990 год работал в должности заместителя председателя Псковского облисполкома. Начиная с 1991 года – директор гендирекции «Псковреконструкции».

За организацию работ по восстановлению послевоенного Пскова, разработку «Проекта комплексной реконструкции исторического центра Пскова», комплексную реставрацию музея-заповедника «Михайловское» ему присвоили звание «Почетный гражданин города Пскова», «Заслуженный строитель России», награжден государственной премией РСФСР.