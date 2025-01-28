Общество

Игорь Иванов: Диспансеризация должна стать неотъемлемой частью корпоративной культуры

Председатели отраслевых профсоюзных организаций и сотрудники аппарата областного совета профсоюзов проходят ежегодную плановую диспансеризацию. Мероприятие направлено на профилактику заболеваний и поддержание здоровья работников, чья деятельность связана с защитой трудовых прав граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: Облсовпроф

Сотрудники уже проходят первичные обследования, включая консультации терапевтов, лабораторные анализы, ЭКГ. Организаторы подчеркивают, что регулярная диспансеризация позволяет своевременно выявлять риски для здоровья и предотвращать развитие хронических заболеваний.

«Здоровье сотрудников — основа эффективной работы профсоюзного движения. Мы не можем защищать права других и призывать проходить диспансеризацию, если сами пренебрегаем профилактикой. Диспансеризация должна стать неотъемлемой частью корпоративной культуры организации любого уровня. Именно поэтому я предлагаю закрепить в коллективных договорах предприятий и организаций пункт о предоставлении двух дней с сохранением среднего заработка для прохождения ежегодных медосмотров, а также других мер стимулирования работников для прохождения диспансеризации. Это не просто дополнительная гарантия, а вклад в долгосрочное благополучие коллектива», - выступил с заявлением о значимости подобных инициатив председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, лично присоединившись к обследованиям.

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Инициатива Игоря Иванова уже получила поддержку среди руководителей областных организаций профсоюзов. Если предложение будет принято, сотрудники смогут проходить диспансеризацию без потери заработной платы, что, по мнению экспертов, повысит мотивацию к участию в профилактических программах.

Областной совет профсоюзов намерен распространить данный опыт на другие организации региона, подчеркивая, что забота о здоровье работников — важный шаг к укреплению трудовых отношений и повышению социальной ответственности бизнеса.