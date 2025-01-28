Игорь Иванов: Диспансеризация должна стать неотъемлемой частью корпоративной культуры

Председатели отраслевых профсоюзных организаций и сотрудники аппарата областного совета профсоюзов проходят ежегодную плановую диспансеризацию. Мероприятие направлено на профилактику заболеваний и поддержание здоровья работников, чья деятельность связана с защитой трудовых прав граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.
Фото: Облсовпроф
Сотрудники уже проходят первичные обследования, включая консультации терапевтов, лабораторные анализы, ЭКГ. Организаторы подчеркивают, что регулярная диспансеризация позволяет своевременно выявлять риски для здоровья и предотвращать развитие хронических заболеваний.
Инициатива Игоря Иванова уже получила поддержку среди руководителей областных организаций профсоюзов. Если предложение будет принято, сотрудники смогут проходить диспансеризацию без потери заработной платы, что, по мнению экспертов, повысит мотивацию к участию в профилактических программах.
Областной совет профсоюзов намерен распространить данный опыт на другие организации региона, подчеркивая, что забота о здоровье работников — важный шаг к укреплению трудовых отношений и повышению социальной ответственности бизнеса.