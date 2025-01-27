Культура

Короля и королеву выберут на псковском Сретенском балу

Короля и королеву выберут на Сретенском балу в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Городской молодежный центр Пскова

В день проведения традиционного Сретенского бала в Пскове приглашённые гости примут участие в открытом голосовании в выборе лучшей танцевальной пары вечера. Именно они решат, кто заслужит почетные титулы короля и королевы бала.

«Голосование пройдет в первом отделении бала, которое позволит зрителям непосредственно влиять на исход состязания. Шесть пар усердно готовятся к этому моменту, регулярно посещая танцевальные репетиции под руководством опытного хореографа. Отбор из 80 пар участников проводился на конкурсной основе, где каждая пара стремилась доказать свое право на победу, рассказывая о себе и демонстрируя свои танцевальные умения», - поделились в молодежном центре.

В молодежном центре напомнили, что Сретенский бал приурочен к празднику Сретения Господня и Дню православной молодёжи и пройдёт в Пскове в середине февраля уже в десятый раз.

Мероприятие проходит при поддержке Росмолодёжь и Росмолодёжь.Гранты.