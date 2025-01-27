Короля и королеву выберут на псковском Сретенском балу

Короля и королеву выберут на Сретенском балу в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.
Фото: Городской молодежный центр Пскова
В день проведения традиционного Сретенского бала в Пскове приглашённые гости примут участие в открытом голосовании в выборе лучшей танцевальной пары вечера. Именно они решат, кто заслужит почетные титулы короля и королевы бала.
В молодежном центре напомнили, что Сретенский бал приурочен к празднику Сретения Господня и Дню православной молодёжи и пройдёт в Пскове в середине февраля уже в десятый раз.
Мероприятие проходит при поддержке Росмолодёжь и Росмолодёжь.Гранты.