Общество

Работодатели СЗФО оценивают подготовку выпускников на «тройку» — опрос

Старшеклассники и студенты последних курсов учебных заведений Северо-Западного федерального округа (СЗФО) готовятся к выпускным экзаменам, преддипломным практикам и поиску первой работы. Аналитики hh.ru провели опрос среди местных работодателей, чтобы выяснить их мнение о профессионализме молодых специалистов, значимости диплома конкретного вуза и потребности в выпускниках определённых специальностей.

Результаты опроса показывают, что большинство работодателей продолжают оценивать уровень знаний и профессиональную подготовку недавних выпускников на «тройку». За последние три года доля таких оценок увеличилась на 8%. Однако положительным моментом является снижение числа работодателей, неудовлетворённых уровнем подготовки молодых специалистов: сейчас таких 26%, тогда как в 2021 году их было 43%.

Интересным фактом оказалось то, что значимость наличия высшего образования в резюме молодого специалиста возросла: сегодня 70% работодателей придают этому значение, что на 9% больше, чем три года назад. Вместе с тем важность конкретного учебного заведения снизилась: только 37% работодателей обращают внимание на вуз, в котором учился кандидат.

Несмотря на всё вышесказанное, спрос на молодых специалистов остаётся высоким. Больше всего работодатели заинтересованы в выпускниках технических вузов и ссузов (53%), строительных и социально-экономических направлений (по 18%). Примечательно, что за последние три года потребность в специалистах с медицинским образованием увеличилась на 5%, а в аграриях — на 2%.