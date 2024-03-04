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Крутые яйца: Миссия «Пингвин»: «Наше радио» в Пскове разыгрывает билеты на предпоказ мультфильма

Билеты на предпоказ мультфильма «Крутые яйца: Миссия "Пингвин"» (6+) разыгрывает «Наше радио» в Пскове (103.0 FM).

Кадр из мультфильма / «КиноПоиск»

Когда команда безбашенных пингвинов и очаровательный белый медведь сбегают из цирка, молодому петуху Тото и его семье приходится всмятку разбиться, чтобы им помочь. Без плана, без подготовки и без тормозов они отправляются в улётное путешествие на Южный полюс, чтобы вернуть их домой.

Розыгрыш билетов на предварительный показ проходит с 5 по 15 марта по будням на волне 103.0 FM. Чтобы получить два билета, нужно слушать «Наше радио», поймать в эфире ролик розыгрыша с номером телефона, дозвониться первым. Если вам удастся это сделать, два билета ваши.

Предпоказ фильма пройдет 16 марта в кинотеатре «Мираж Синема» (улица Кузбасской Дивизии, 19) в 14.00.

Слушайте «Наше радио» в Пскове на волне 103.0 FM.