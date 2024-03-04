Общество

Главврача детской областной больницы не стали привлекать к ответственности за нарушения при госзакупках

Главного врача Детской областной клинической больницы не стали привлекать к административной ответственности за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении госзакупок (часть 1 статьи 7.32.5, часть 2 статьи 7.32.5 и часть 2 статьи 7.32.5 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Псковский городской суд рассмотрел два дела об административном правонарушении в отношении главного врача Детской областной клинической больницы Анны Митюшкиной.

Оба дела суд прекратил в связи с малозначительностью совершенных деяний.