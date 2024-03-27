Размер оплаты труда в аппаратах уполномоченных обсудили на бюджетном комитете Собрания

Установление базовых величин оплаты труда уполномоченных по правам человека, по правам ребёнка и по защите прав предпринимателей и их помощников в структуре областного парламента обсудили члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов на заседании 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
На февральской сессии Псковского областного Собрания депутатов принято решении об образовании аппаратов региональных уполномоченных в структуре областного парламента. Проектом обсуждаемого закона области определяются базовые величины оплаты труда уполномоченных и их помощников.
Поскольку финансирование аппарата уполномоченных осуществляется из областного бюджета, предусмотренных на обеспечение деятельности Псковского областного Собрания депутатов, на содержание аппаратов омбудсменов потребуются дополнительные средства.
Согласно расчётам, финансирование уполномоченного составит 3 140 453,47 рубля, что потребует изменений в закон области об областном бюджете на 2024 год. Как сообщила на заседании заместитель руководителя аппарата – начальник правового управления Собрания Любовь Цибулькина, проект о соответствующих изменениях в областной бюджет подготовят к майской сессии регионального парламента.
«Не получится ли перекоса с нашими помощниками и советниками? - поинтересовался председатель бюджетного комитета Александр Братчиков. - Вот в чем большой вопрос, чтобы не получилось так, что у наших зарплаты будут меньше, чем у тех, которые к нам придут».
Любовь Цибулькина ответила, что такой вариант исключен, благодаря правительству выплаты помощникам и советникам в областном Собрании увеличат.