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Общество

Размер оплаты труда в аппаратах уполномоченных обсудили на бюджетном комитете Собрания

27.03.2024 11:31|ПсковКомментариев: 2

Установление базовых величин оплаты труда уполномоченных по правам человека, по правам ребёнка и по защите прав предпринимателей и их помощников в структуре областного парламента обсудили члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов на заседании 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

На февральской сессии Псковского областного Собрания депутатов принято решении об образовании аппаратов региональных уполномоченных в структуре областного парламента. Проектом обсуждаемого закона области определяются базовые величины оплаты труда уполномоченных и их помощников.

Поскольку финансирование аппарата уполномоченных осуществляется из областного бюджета, предусмотренных на обеспечение деятельности Псковского областного Собрания депутатов, на содержание аппаратов омбудсменов потребуются дополнительные средства. 

Согласно расчётам, финансирование уполномоченного составит 3 140 453,47 рубля, что потребует изменений в закон области об областном бюджете на 2024 год. Как сообщила на заседании заместитель руководителя аппарата – начальник правового управления Собрания Любовь Цибулькина, проект о соответствующих изменениях в областной бюджет подготовят к майской сессии регионального парламента. 

«Не получится ли перекоса с нашими помощниками и советниками? - поинтересовался председатель бюджетного комитета Александр Братчиков. - Вот в чем большой вопрос, чтобы не получилось так, что у наших зарплаты будут меньше, чем у тех, которые к нам придут».

Любовь Цибулькина ответила, что такой вариант исключен, благодаря правительству выплаты помощникам и советникам в областном Собрании увеличат.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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