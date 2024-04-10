Общество

Профориентационные игры приготовили псковичи для посетителей выставки «Россия»

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» затронул и стенд Псковской области на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: комитет по труду и занятости Псковской области

На протяжении всего дня для гостей специалисты подготовили различные активности: профориентационные тестирования, квиз на знание профессий, гадание на профессии из прошлого, игру «Мир профессий будущего» и многое другое. Часть интерактивов разработала команда регионального Молодежного кадрового центра.

Специалисты комитета по труду и занятости рассказывали посетителям стенда о вакансиях актуальных для Псковской области и консультировали о мерах поддержки при переезде в регион.

Напомним, в Псковской области стартовал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Точки открытого общения работодателей и соискателей открыты во всех муниципалитетах. Представлено свыше тысячи вакансий от 150 предприятий и организаций Псковской области.

Кроме того, во время работы ярмарки трудоустройства проходит конкурс фотографий с мероприятия. Необходимо выложить их в соцсети с хештегом #используювсешансы2024. Победителя, который получит приз от Минтруда, определит открытое голосование.