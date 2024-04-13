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Фотофакт: Новый фонтан на Четырех углах в Пскове огородили забором

Мультимедийный фонтан в сквере имени 60-летия Октября в Пскове огородили забором, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, работы по строительству фонтана начались в третьем квартале 2023 года. В настоящее время ведется его настройка. Полноценный запуск планируется в мае.

Конструкция фонтана состоит из 10 водных контуров, в том числе функции туманообразования и светомузыкального сопровождения. На водный экран можно будет проецировать видео. Цена контракта составила 79,9 млн рублей.