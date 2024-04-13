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Псковский облсовпроф о порядке оплаты работы в выходные дни

Заработная плата — один из ключевых моментов для всех трудящихся. Все хотят получать зарплату вовремя и в должном объеме, однако в некоторых случаях могут возникать вопросы по порядку ее начисления. Из чего состоит зарплата? Каким образом оплачивается труд в выходные и праздничные дни? Когда при начислении зарплаты должны учитываться доплаты и премии? На эти и другие вопросы ответили специалисты Псковского областного совета профессиональных союзов.

- Из чего состоит наша зарплата?

- В соответствии с частью 1 статьи 129 Трудового кодекса РФ заработная плата (оплата труда работника) состоит из вознаграждения за труд; компенсационных выплат (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера); стимулирующих выплат (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

- Как оплачивается рабочий выходной или праздничный день?

- Согласно статье 153 ТК РФ работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; работникам, получающим оклад (должностной оклад), — в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

- При начислении зарплаты за выходные дни учитывается только оклад сотрудника, или и другие выплаты?

- Конституционный суд РФ в постановлении №26-П от 28 июня 2018 года указал, что часть первая статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации, рассматриваемая в системе действующего правового регулирования, сама по себе не предполагает, что работа в выходной или нерабочий праздничный день, выполняемая работниками, система оплаты труда которых наряду с тарифной частью включает компенсационные и стимулирующие выплаты, будет оплачиваться исходя лишь из одной составляющей заработной платы - оклада (должностного оклада), а указанные работники при расчете размера оплаты за выполненную ими работу в выходной или нерабочий праздничный день могут быть произвольно лишены права на получение соответствующих дополнительных выплат, что ведет к недопустимому снижению причитающегося им вознаграждения за труд по сравнению с оплатой за аналогичную работу, выполняемую в обычный рабочий день.

Иное понимание данной нормы приводило бы к утрате реального содержания гарантии повышенной оплаты труда в связи с работой в условиях, отклоняющихся от нормальных, и тем самым - к нарушению конституционного права на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и права работника на справедливую заработную плату.

При этом в письме Федеральной службы по труду и занятости от 8 февраля 2021 года №287-ТЗ указано, что при привлечении работников, заработная плата которых помимо месячного оклада (должностного оклада) включает компенсационные и стимулирующие выплаты, к работе в выходной или нерабочий праздничный день сверх месячной нормы рабочего времени в оплату их труда за работу в такой день, если эта работа не компенсировалась предоставлением им другого дня отдыха, наряду с тарифной частью заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы), должны входить все компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной для них системой оплаты труда.

Таким образом, статьей 153 ТК РФ предусмотрен минимальный размер повышения оплаты труда за работу в выходной или нерабочий праздничный день.

Вместе с тем согласно позиции Первого кассационного суда общей юрисдикции, изложенной в определении от 21 июля 2020 года №88а-19034/2020, ни в части первой статьи 153 ТК РФ, ни в постановлении N 26-П не содержится указания на обязанность работодателя производить в двойном размере компенсационные и стимулирующие выплаты работникам, получающим оклад (должностной оклад), за работу в выходной день или нерабочий праздничный день сверх месячной нормы рабочего времени.

- Могут ли работники и работодатели устанавливать порядок оплаты работы в выходные дни самостоятельно?

- Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором (часть вторая статьи 153 ТК РФ).

Источник: Псковский облсовпроф