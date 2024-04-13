Общество

Незаконный ввоз тонны говяжьих субпродуктов предотвратили на российской границе в Псковской области

Незаконный ввоз тонны говяжьих субпродуктов предотвратили на российско-белорусской границе РФ в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Партия мясосырья, требующего соблюдения определенного температурного режима при транспортировке и хранении, перевозилась в неоснащенном холодильной камерой автотранспортном средстве из Республики Беларусь.

В ходе документарной проверки установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на перемещаемый товар, подтверждающих его происхождение и безопасность. Кроме того, в нарушение указания Россельхознадзора, продукция изготовлена ОАО «Бобруйский мясокомбинат» в период действия временных ограничений на ввоз товара данного предприятия в Российскую Федерацию.

Перемещение тонны мясных субпродуктов по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза. Товар возвращен в Республику Беларусь.

