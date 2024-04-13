Общество

Почти 150 человек эвакуировали из псковского техникума в ходе учений

Пожарно-тактические учения с участием сил и средств пожарно-спасательного гарнизона города Пскова состоялись на территории Псковского кооперативного техникума 17 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

«По легенде, в результате аварийного режима работы электропроводки в подсобном помещении в подвале произошло короткое замыкание с последующим горением неэксплуатируемой техники и одежды. Из-за быстрого распространения дыма по зданию создалась угроза обучающимся и персоналу учебного заведения», - рассказали в МЧС.

Для ликвидации пожара были направлены силы и средства дежурных караулов 2 ПСЧ, 1 ПСЧ, 3 ПСЧ, отдельного поста 1 ПСЧ и службы пожаротушения.

В ходе учений «спасли» 8 условных пострадавших, эвакуировали 147 человек.

Всего в учениях было задействовано 6 единиц техники и 24 человека личного состава.