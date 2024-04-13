Общество

В России появится единый реестр адвокатов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого государственного реестра адвокатов. В нем будут содержаться сведения обо всех адвокатах страны, а также информация о прекращении статуса адвоката в случае его выезда из страны на срок более года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Полномочия по ведению и определению состава сведений в реестре будут закреплены за Минюстом. Сведения об адвокатах в реестре будут открытыми и общедоступными. Кроме того, в него планируется заносить сведения о претендентах на статус адвоката, которые не сдали квалификационный экзамен. Право осуществлять адвокатскую деятельность будет появляться у адвоката с момента внесения сведений о нем в госреестр.

Документ направлен на совершенствование института адвокатуры. Повышаются требования об образовании, предъявляемые к кандидатам в адвокаты. При этом предусмотрено освобождение от сдачи квалификационного экзамена для кандидатов и докторов юридических наук, которые являются заслуженными юристами России. За кандидатами в адвокаты закрепляется обязанность представить справку о наличии (отсутствии) судимости и факта уголовного преследования, а также документ о том, что претендент не состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах.

Уточняется порядок принесения кандидатом в адвокаты присяги и устанавливается, что если присяга не принесена в течение трех месяцев со дня сдачи квалификационного экзамена, решение о присвоении статуса адвоката аннулируется. При этом пропущенный по уважительной причине срок, в течение которого претендент должен принести присягу, может быть восстановлен по решению совета адвокатской палаты.

Также законом устанавливается, что выдача ордера на исполнение поручения выдается адвокатской палатой. Порядок изготовления, выдачи и хранение ордера утверждается советом Федеральной палаты адвокатов. Отмечается, что направление запроса не может являться самостоятельным предметом соглашения об оказании юридической помощи. Также предусматриваются дополнительные случаи отказа адвокату в предоставлении запрошенных сведений и порядок возврата адвокатского запроса.

Помимо этого, увеличивается состав квалификационной комиссии до 14 членов. В нее будет включен представитель научного сообщества. Закрепляется, что в случае равенства голосов при принятии решения членами комиссии, голос председателя является решающим, пишет ТАСС.

За советом адвокатской палаты закрепляется рассмотрение внесенных Минюстом или территориальными органами представление о прекращении статуса адвоката или о привлечении его к дисциплинарной ответственности. Совет адвокатской палаты также наделяется правом прекратить статус адвоката в случае его выезда на постоянное место жительства или на срок более года за пределы России. Исключением станет выезд из страны для лечения или обучения, сопровождения членов семьи, направленных для исполнения трудовых обязанностей, либо по другим уважительным причинам. Федеральная палата адвокатов сможет отменить ранее принятое решение совета адвокатской палаты и направить в территориальное подразделение Минюста сведения о восстановлении статуса адвоката для их внесения в единый реестр.

Устанавливается, что лица, имеющие доступ к сведениям, содержащимся в Комплексной информационной системе адвокатуры России, не вправе раскрывать их третьим лицам и распространять, за исключением случаев, установленных законодательством.

Расширяется и перечень судов, в которые адвокаты могут пройти по своему удостоверению в связи с осуществлением профессиональной деятельности.