Общество

Ввоз более 3 тонн кормов итальянского происхождения запретили в Псковской области

Сотрудник Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на российско-белорусской границе РФ в Псковской области провел досмотр 3,3 тонны кормов для домашних животных, произведенных одним из итальянских предприятий. Товар перевозился из Республики Беларусь в Москву, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В ходе документарного контроля, проведенного инспектором ведомства, установлено, что на перевозимые корма отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие их происхождение и безопасность.

Также нарушено указание Россельхознадзора о введении временных ограничений на поставки в Российскую Федерацию продукции, произведённой итальянским предприятием, сертификация продукции которого приостановлена с 23 марта 2023 года.

Ввоз более 3 тонн кормов для домашних питомцев на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате груза. Корма возвращены в Республику Беларусь.