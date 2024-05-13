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Общество

Расписание пригородных поездов в Псковской области изменится с 17 по 31 мая

13.05.2024 16:16|ПсковКомментариев: 0

Расписание пригородных поездов на территории Псковской области изменится с 17 по 31 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству. 

17 мая отменяются поезда №6516/6515 на участке Судома – Дно и изменяется расписание движения поездов:

  • № 6721/6722 Великие Луки отправление 2:25, Воробецкая 2:33, Гущино 2:40, Новосокольники 2:51-3:00, Шубино 3:11, Киселевичи 3:22, Самолуково 3:37, Стримовичи 3:45, Локня 3:53-3:54, Загоскино 4:07, Сущево 4:16-4:17, Лозовицы 4:29, Ашево 4:38-4:43 (техн.), Чихачево 4:54-4:56, Плотовец 5:06, Судома 5:13, Дедовичи  5:24-5:26, Вязье 5:51, Дно 6:02-6:16, Пост 557 км 6:18, Роща 6:34:05, Порхов 6:46-6:47, Лунево 7:00, Подсевы 7:03:05, Вешки 7:11:05, Карамышево 7:19, Кеб 7:28, Березки 7:36, Псков-Пасс 7:41.
  • № 6515 Судома отправление 15:35, Плотовец 15:46-15:47, Чихачево 16:02-16:04, Ашево 16:18-16:19, Лозовицы 16:31-16:33, Сущево 16:51-16:53, Загоскино 17:06-17:09, Локня 17:25-17:26, Стримовичи 17:38:5-17:40:5, Самолуково 17:56-17:58, Киселевичи 18:24-18:25, Шубино 18:37-18:38, Новосокольники прибытие 18:57.
  • № 6723/6724  Псков-Пасс отправление 18:12, Березки 18:20, Кеб 18:30, Карамышево 18:40, Вешки 18:48, Подсевы 18:56, Лунево 19:02:5-19.03, Порхов 19:19-19:20, Роща 19:32, пост 557км 19:46,  Дно 19:48-20:02, Вязье 20:13, Дедовичи  20:50-20:53, Судома 21:06, Плотовец 21:13, Чихачево 21:22-21:25, Ашево 21:35, Лозовицы 21:42, Сущево 21:52-21:55, Загоскино 22:08-22:26 (техн.), Локня 22:41-22:42, Стримовичи 22:52, Самолуково 22:59, Киселевичи 23:12, Шубино 23:21-23:31 (техн.), Новосокольники 23:44-23:47, Гущино 23:59, Воробецкая 00:07, Великие Луки прибытие 00:18.

18 и 25 мая изменяется расписание движения поездов:

  • № 6722 до Новосокольников согласно расписания, Новосокольники 7:27-7:35, Шубино 7:46, Киселевичи 7:56, Самолуково 8:09, Стримовичи  8:17, Локня 8:25-8:26, Загоскино 8:39, Сущево 8:48-8:50, Лозовицы 9:02, Ашево 9:09, Чихачево 9:18-9:19, Плотовец 9:28,  Судома 9:35, Дедовичи 9:44-9:46, Вязье 10:09, Дно 10:20-10:32, далее согласно расписания.
  • № 6724/6723  до Вязье согласно расписания, Вязье 19:35, Дедовичи  19:59-20:00, Судома 20:12, Плотовец 20:19, Чихачево 20:28-20:29, Ашево 20:39, Лозовицы 20:46, Сущево 20:56-20:57, Загоскино 21:07, Локня 21:20-21:21, далее согласно расписания.

19 и 26 мая изменяется расписание движения поездов:

  • № 6722 до Новосокольников согласно расписания, Новосокольники 7:27-7:35, Шубино 7:46, Киселевичи 7:56, Самолуково 8:09, Стримовичи 8:17, Локня 8:25-8:26, Загоскино 8:39, Сущево 8:48-8:50, Лозовицы 9:02, Ашево 9:09, Чихачево 9:18-9:19, Плотовец 9:28,  Судома 9:35, Дедовичи 9:44-9:46, Вязье 10:09, Дно 10:20-10:32, далее согласно расписания.
  • № 6512 Новосокольники отправление 14:10, Шубино 14:25-14:26, Киселевичи 14:38-14:39, Самолуково 15:06-15:07, Стримовичи  15:23-15:24, Локня 15:36-15:37, Загоскино 15:53-15:55, Сущево 16:07-16:09, Лозовицы 16:27-16:29, Ашево 16:41-16:43, Чихачево 16:57-17:06, Плотовец 17:20-17:21,  Судома 17:32-17:50, Дедовичи 18:03-18:05, Вязье 18:41-18:42, Дно прибытие 18:58.
  • № 6724/6723 Псков-Пасс отправление 17:22, Березки 17:30, Кеб 17:40, Карамышево 17:50, Вешки 17:58, Подсевы 18:06, Лунево 18:12:5-18.16, Порхов 18:32-18:34, Роща 18:46, пост 557км 19:00,  Дно 19:02-19:12, Вязье 19:23, Дедовичи 19:45-19:46, Судома 19:58, Плотовец 20:05, Чихачево 20:14-20:15, Ашево 20:25, Лозовицы 20:32, Сущево 20:42-20:43, Загоскино 20:53, Локня 21:06-21:07, Стримовичи 21:16, Самолуково 21:26-21:34 (техн.), Киселевичи 21:51, Шубино 21:58, Новосокольники 22:07-22:09, далее согласно расписания.

20 и 27 мая отменяются поезда №6652/6651 и № 6663/6664 на участке Дно - Морино и изменяется расписание движения поездов:

  • № 6511 Дно отправление 4:40, Вязье 4:57-4:58, Дедовичи 5:35-5:45, Судома 6:00-6:01, Плотовец 6:12-6:13, Чихачево 6:27-6:29, Ашево 6:43-6:45, Лозовицы 6:58-7:00, Сущево 7:17-7:19, Загоскино 7:32-7:33, Локня 7:49-7:51, Стримовичи 8:04-8:05, Самолуково 8:21-8:22, Киселевичи 8:48-8:49, Шубино 9:01-9:04, Новосокольники прибытие 9:19.
  • № 6512 Новосокольники отправление 17:12, Шубино 17:27-17:28, Киселевичи 17:40-17:41, Самолуково 18:08-18:09, Стримовичи  18:25-18:26, Локня 18:38-18:40, Загоскино 18:56-18:59, Сущево 19:11-19:13, Лозовицы 19:31-19:33, Ашево 19:45-19:47, Чихачево 20:01-20:02, Плотовец 20:16-20:17,  Судома 20:28-20:47, Дедовичи 21:07-21:10, Вязье 21:50-22:02, Дно прибытие 22:18.

21 и 28 мая изменяется расписание движения поезда №6511: Дно отправление 8:07, Вязье 8:24-8:25, Дедовичи 9:02-9:04, Судома 9:20-9:22, Плотовец 9:33-9:35, далее согласно расписания, Новосокольники прибытие 13:18.

24 мая отменяются поезда № 6616/6615 на участке Новосокольники – Дно и изменяется расписание движения поездов:

  • № 6721/6722 Великие Луки отправление 2:25, Воробецкая 2:33, Гущино 2:40, Новосокольники 2:51-3:00, Шубино 3:11, Киселевичи 3:22, Самолуково 3:37, Стримовичи 3:45, Локня 3:53-3:54, Загоскино 4:07, Сущево 4:16-4:17, Лозовицы 4:29, Ашево 4:38-4:43 (техн.), Чихачево 4:54-4:56, Плотовец 5:06, Судома 5:13, Дедовичи 5:24-5:26, Вязье 5:51, Дно 6:02-6:16, Пост 557 км 6:18, Роща 6:34:05, Порхов 6:46-6:47, Лунево 7:00, Подсевы 7:03:05, Вешки 7:11:05, Карамышево 7:19, Кеб 7:28, Березки 7:36, Псков-Пасс 7:41.
  • № 6723/6724  Псков-Пасс отправление 18:12, Березки 18:20, Кеб 18:30, Карамышево 18:40, Вешки 18:48, Подсевы 18:56, Лунево 19:02:5-19:03, Порхов 19:20-19:20, Роща 19:32, пост 557км 19:46,  Дно 19:48-20:02, Вязье 20:13, Дедовичи  20:50-20:53, Судома 21:06, Плотовец 21:13, Чихачево 21:22-21:25, Ашево 21:35, Лозовицы 21:42, Сущево 21:52-21:55, Загоскино 22:08-22:26 (техн.), Локня 22:41-22:42, Стримовичи 22:52, Самолуково 22:59, Киселевичи 23:12, Шубино 23:19, Новосокольники 23:28-23:30, Гущино 23:42, Воробецкая 23:50, Великие Луки прибытие в 00:01.

31 мая отменяются поезда № 6516/6515 на участке Новосокольники – Дно и изменяется расписание движения поездов:

  • № 6721/6722 Великие Луки отправление 2:25, Воробецкая 2:33, Гущино 2:40, Новосокольники 2:51-3:00, Шубино 3:11, Киселевичи 3:22, Самолуково 3:37, Стримовичи 3:45, Локня 3:53-3:54, Загоскино 4:07, Сущево 4:16-4:17, Лозовицы 4:29, Ашево 4:38-4:43 (техн.), Чихачево 4:54-4:56, Плотовец 5:06, Судома 5:13, Дедовичи 5:24-5:26, Вязье 5:51, Дно 6:02-6:16, Пост 557 км 6:18, Роща 6:34:05, Порхов 6:46-6:47, Лунево 7:00, Подсевы 7:03:05, Вешки 7:11:05, Карамышево 7:19, Кеб 7:28, Березки 7:36, Псков-Пасс 7:41.
  • № 6723/6724 Псков-Пасс отправление 18:12, Березки 18:20, Кеб 18:30, Карамышево 18:40, Вешки 18:48, Подсевы 18:56, Лунево 19:02:5-19:03, Порхов 19:20-19:20, Роща 19:32, пост 557км 19:46,  Дно 19:48-20:02, Вязье 20:13, Дедовичи  20:50-20:53, Судома 21:06, Плотовец 21:13, Чихачево 21:22-21:25, Ашево 21:35, Лозовицы 21:42, Сущево 21:52-21:55, Загоскино 22:08-22:26 (техн.), Локня 22:41-22:42, Стримовичи 22:52, Самолуково 22:59, Киселевичи 23:12, Шубино 23:19, Новосокольники 23:28-23:30, Гущино 23:42, Воробецкая 23:50, Великие Луки прибытие в 00:01.
Теги: #пригородные поезда
Источник: Псковская Лента Новостей
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