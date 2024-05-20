Общество

Пиратами оказались свыше 70% российских геймеров

Большая часть отечественных игроков (74%) предпочитают пиратский способ загрузки игр, рассказали в XYZ School (школа разработки видеоигр). Всего геймеры загрузили видеоигр на 118 млрд рублей за I квартал 2024 года, отметили авторы исследования.

«В среднем каждый пират скачал видеоигр на 6 800 рублей. При этом чуть более половины из них (54%) загрузили не более трех копий», — сказала исполнительный директор компании Эмма Юсова.

Отечественные игроки оказываются заложниками обстоятельств, таких как экономические санкции и ограничения доступа к международным платежным системам, что значительно усложняет легальное приобретение игр, пишут «Известия».

Потребители, желающие поддержать любимые студии, вынуждены искать альтернативные способы доступа к контенту, подчеркнула эксперт.

«У некоторых геймеров пиратство стало сознательной контрмерой — ответом Sony и прочим издателям, который просто лишили их уже приобретенных игр в одностороннем порядке. Отрадно, что даже в такой ситуации наши игроки не скатываются в пучину пиратских 90-х, тем более в России есть способы легально приобретать игры (тот же VK Play), в том числе на дисках», — сказал креативный директор «Навигатора игрового мира» и основатель русскоязычного канала о Nintendo «NintenДА» Александр Артемов.

Эксперт в области игр и киберспорта Ярослав Мешалкин задался вопросом: если Запад не хочет допускать, чтобы российские геймеры покупали их игры, почему надо прикладывать усилия, искать способы оплатить покупку и так далее? Проще и логичнее скачать бесплатно. При этом должно быть четкое разграничение: российские игры на российских платформах, а также продукты дружественных стран, конечно, надо оплачивать, резюмировал он.