Общество

Всемирный день травматолога отмечают 20 мая

Всемирный день травматолога отмечают сегодня, 20 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Фото: Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области

Ежегодно 20 мая врачи всего мира, чья деятельность связана с травматологией, отмечают свой профессиональный праздник.

«Он имеет важное значение для всех врачей, связанных с данной профессией. Это не только травматологи, но и ортопеды, хирурги, а также студенты и профессора профильных учебных заведений. Важными качествами врача-травматолога являются выдержка, выносливость, внимательность, стрессоустойчивость, самоотверженность и самоотдача. Эту профессию, безусловно, можно назвать призванием. От всей души желаем врачам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благодарных пациентов. Пусть успех и удача всегда сопутствуют вам в жизни!» - отметили в комитете.