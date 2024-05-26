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Общество

65% жителей СЗФО признались, что их психологическое состояние улучшилось на удаленке

27.05.2024 09:58|ПсковКомментариев: 0

Служба исследований hh.ru провела опрос жителей СЗФО, которые за последний год перешли работать из офиса на удаленку и выяснила, как изменилось психологическое состояние людей.

Улучшилось и настроение, и общее психологическое состояние сразу у 65% бывших офисных сотрудников в регионах СЗФО, которые теперь перешли на удаленку. Причем чаще всего о росте эмоционального состояния сообщают работники финансовой сферы и бухгалтеры (сразу 75% представителей этой сферы), также административный персонал (64%) и топ-менеджеры (64%).

С другой стороны, 10% тех, кто перешёл за последний год работать на удаленку из офиса, наоборот, пожаловались на ухудшение психологического состояния. И чаще всего о падении настроения из-за работы в одиночестве жаловались ИТ-специалисты (сразу 17% представителей этой сферы), а также работники сферы продаж (12%).

Никак не изменилось ни в лучшую, ни в худшую сторону при переходе на удаленку настроение у 20% опрошенных в СЗФО. Остальные затруднились ответить.

Примечательно, что на ухудшение настроения и нестабильное эмоциональное состояние при переходе на дистант чаще всего жалуются молодые работники от 18 до 24 лет (сразу 31% или каждый третий опрошенный). А вот работники среднего возраста (25-34 года) лучше других себя чувствуют, работая вне офиса – сразу 63% респондентов этого возраста. Интересно, что возрастные работники (54 лет и старше) тоже довольно благосклонные к удаленке и отмечают улучшение настроения из-за перехода на дистант.

Есть и другая часть респондентов, которые из-за требования работодателей были вынуждены за последний год вернуться с удаленки в офис. Опрос hh.ru показал, что сразу у 79% опрошенных работников в регионах СЗФО, которые теперь трудятся в офисе, оставив удаленку, ухудшилось психологическое состояние. А вот об улучшении настроения и психологического здоровья заявили лишь 9% опрошенных на Северо-Западе страны. Остальные не заметили никаких изменений.

Теги: #работа #удаленная работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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