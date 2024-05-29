Общество

«Зверьё моё»: Звёзды псковского СИЗО. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 30 мая. К ведущей Ульяне Лаблюк пришли начальник кинологического отделения СИЗО-1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области Ольга Гребешкова и ее спаниель Джесси.

Ольга Гребешкова вместе со своей верной напарницей выиграла Всероссийские соревнования общества «Динамо» по многоборью кинологов со служебными собаками среди силовых структур и завоевала огромное количество наград на других состязаниях, первой в Псковской области была удостоена звания судьи по кинологическому многоборью, имеет звание мастера спорта по данному виду и ещё массу заслуг.

Гостья рассказала о своём пути в кинологию, особенностях службы в следственном изоляторе, участии в соревнованиях и заслугах своей подопечной. Какая собака может состоять на службе в СИЗО? Как наладить тесный контакт с хвостатым напарником? Какими качествами должен обладать человек, который хочет стать кинологом?

Об этом и многом другом — в эфире.