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Общество

Вкусные и полезные призы от «Молочных продуктов Пушкиногорья» можно выиграть на детском празднике в Пскове

31.05.2024 09:15|ПсковКомментариев: 0

Вкусные и полезные призы, а также сертификаты на приобретение продукции в фирменных магазинах «Молочные продукты Пушкиногорья» можно выиграть 1 июня на празднике, посвященном Международному дню защиты детей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей на Пушкиногорском маслодельно-сыродельном заводе, мероприятие пройдет на территории Псковского перинатального центра.

Участников праздника ждет множество сюрпризов и веселья:

  • Концертная программа и забавные конкурсы;
  • Подарки;
  • Аниматоры и волшебная атмосфера;
  • Шоу мыльных пузырей, которое приведет в восторг и детей, и взрослых.

На мероприятии также будет награждение финалистов конкурсов рисунков и стихов от Перинатального центра. Подробную информацию о конкурсах можно найти в ВК-сообществе медицинского учреждения.

День защиты детей – отличный повод провести время с семьей, подарить детям радость и незабываемые впечатления. До встречи на празднике!

Начало праздника 1 июня в 10:30. Мероприятие смогут посетить все желающие. Но количество мест ограничено, поэтому требуется регистрация в ВК-сообществе Перинатального центра.

2SDnjf1HKUV Реклама: АО "Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод"

Теги: #праздник #дети #Молочные продукты Пушкиногорья
Источник: Псковская Лента Новостей
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