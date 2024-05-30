Вкусные и полезные призы от «Молочных продуктов Пушкиногорья» можно выиграть на детском празднике в Пскове

Вкусные и полезные призы, а также сертификаты на приобретение продукции в фирменных магазинах «Молочные продукты Пушкиногорья» можно выиграть 1 июня на празднике, посвященном Международному дню защиты детей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей на Пушкиногорском маслодельно-сыродельном заводе, мероприятие пройдет на территории Псковского перинатального центра.
Участников праздника ждет множество сюрпризов и веселья:
На мероприятии также будет награждение финалистов конкурсов рисунков и стихов от Перинатального центра. Подробную информацию о конкурсах можно найти в ВК-сообществе медицинского учреждения.
День защиты детей – отличный повод провести время с семьей, подарить детям радость и незабываемые впечатления. До встречи на празднике!
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