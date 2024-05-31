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Общество

Николай Козловский: Забота о детях-сиротах – приоритет работы городской власти

04.06.2024 11:37|ПсковКомментариев: 0

Забота о юношах и девушках, которые росли без поддержки родителей, является неизменным приоритетом работы городской власти. Об этом заявил глава Великих Лук Николай Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Хочу затронуть тему поддержки и работы с такой категорией граждан, как сироты. Главные направления этой работы у городской власти – это оказание социальной, правовой и другой необходимой помощи и поддержки детям-сиротам и выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их трудоустройство. Отмечу, что забота о юношах и девушках, которые росли без поддержки родителей, является неизменным приоритетом работы городской власти», - отметил он.

Николай Козловский напомнил слова президента России Владимира Путина: важнейшая задача и власти, и общества – дать всем детям равные стартовые возможности, независимо от жизненных обстоятельств, в которых они оказались.

«Руководство Великих Лук делает для этого всё возможное, - продолжил глава города. - На протяжении нескольких лет в городе реализуется федеральная программа по обеспечению жильём данной категории граждан. За прошлый год и начало нынешнего мы приобрели 13 новых комфортабельных квартир. Ещё 18 планируется приобрести до конца 2024 года. Помимо этого, реализуются и социальные программы адаптации. Все дети данной категории находятся на учёте в отделе опеки и попечительства города Великие Луки. На сегодняшний день таких 189 человек».

В Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в городе Великие Луки для каждого воспитанника разрабатывается программа социальной адаптации в целях подготовки к дальнейшей самостоятельной жизни. Также в учреждении реализуется проект по профориентации воспитанников. Помимо этого в данном Центре создано отделение постинтернатного сопровождения. В отделении оказываются необходимые услуги для социальной адаптации воспитанников.

«Что касается профориентационной работы, то в неё включен и Центр занятости. Кроме того, по инициативе городской администрации на предприятиях проходят дни открытых дверей для таких подростов, оказывается содействие в трудоустройстве на городских предприятиях. Также и сами предприятия помогают адаптироваться ребятам, направляют на обучение, организуют горячее питание. Реализуется программа наставничества. Кроме того, законом Псковской области для сирот, закончивших обучение в образовательных учреждениях, предусмотрена возможность оказания содействия по адаптации в обществе, освоению бытовых знаний и навыков, получении профессионального образования и трудоустройстве. Помимо этого, часть работы в данном направлении выполняет отдел по молодёжной политике управления образования администрации города Великие Луки. Специалисты отдела стараются вовлекать сирот в патриотическую работу, в городские мероприятия», - поделился Николай Козловский.

В планах руководства города реализация городской программы по адаптации данной категории горожан. «Уже есть концепция, которая включает в себя консультацию детей-сирот по вопросам выбора профессии, проведение экскурсий на промышленные предприятия, содействие в заключении договоров наставничества на предприятиях, оказание юридической помощи и многое другое», - указал глава города.

«Уверен, что данная программа позволит добиться улучшения качества жизни и повышения уверенности в своём будущем у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, и будет способствовать развитию у них навыков социального взаимодействия и расширения социальных связей», - резюмировал Николай Козловский.

Пресс-портрет
Козловский Николай Николаевич Глава города Великие Луки
Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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