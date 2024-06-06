Общество

«Подстрочник»: Новые и старые общественные пространства для летнего отдыха псковичей. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 июня. Гости студии - заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный и бизнесмен Денис Быченков. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ними об общественных пространствах для летнего отдыха псковичей.

Хватает ли в Пскове пространств для летнего отдыха? Какие сейчас действуют основные локации? Насколько они безопасны? Почему Денис Быченков взялся за локацию в Корытово и как кона будет выглядеть после благоустройства? Что значит - современный пляж?