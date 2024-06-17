Общество

Свыше 1000 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

1245 случаев ОРВИ зарегистрировали в Псковской области на прошлой неделе. Об этом сообщила руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Елена Припутенко в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Это вирусы различных этиологий: аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа, бокавирусы», - пояснила Елена Припутенко.

Начальник регионального Роспотребнадзора отметила, что постоянный мониторинг заболеваемости продолжается.

Температурные перепады влияют на рост заболеваемости вирусными инфекциями, добавила Елена Припутенко.

Что касается новой коронавирусной инфекции, на прошлой неделе в области было зарегистрировано всего пять случаев, которые протекали без осложнений, в форме ОРВИ.