Общество

Названы самые популярные импортные ягоды, ввезенные через Псковскую область с начала года

Управление Россельхознадзора назвало самые популярные импортные ягоды, ввезенные через Псковскую область с начала года.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, по состоянию на 17 июня, с начала 2024 года через Псковскую область на территорию Российской Федерации поступило 886 тонн свежих ягод. В отношении всех партий подкарантинной продукции должностные лица управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль.

По наблюдениям экспертов ведомства в список трех самых популярных ягод вошли садовая земляника, объем которой составил 80% от общего ввезенного количества, также 15% малины, а замыкает этот список – 5% ежевики.

Поставщиками подконтрольной Россельхознадзору продукции выступили Республика Беларусь, Сербия, Молдова, при этом абсолютным лидером по поставкам ягод на сегодняшний день остается Республика Беларусь.

Партии ягод проследовали в адреса получателей из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской, Псковской и Нижегородских областей.