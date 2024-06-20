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Общество

Названы самые популярные импортные ягоды, ввезенные через Псковскую область с начала года

20.06.2024 21:20|ПсковКомментариев: 0

Управление Россельхознадзора назвало самые популярные импортные ягоды, ввезенные через Псковскую область с начала года.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, по состоянию на 17 июня, с начала 2024 года через Псковскую область на территорию Российской Федерации поступило 886 тонн свежих ягод. В отношении всех партий подкарантинной продукции должностные лица управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль. 

По наблюдениям экспертов ведомства в список трех самых популярных ягод вошли садовая земляника, объем которой составил 80% от общего ввезенного количества, также 15% малины, а замыкает этот список – 5% ежевики.

Поставщиками подконтрольной Россельхознадзору продукции выступили Республика Беларусь, Сербия, Молдова, при этом абсолютным лидером по поставкам ягод на сегодняшний день остается Республика Беларусь. 

Партии ягод проследовали в адреса получателей из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской, Псковской и Нижегородских областей. 

Теги: #Россельхознадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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