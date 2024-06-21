Общество

Семья из Великих Лук в финале конкурса «Это у нас семейное» поборется за приз в 5 млн рублей

Финал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» пройдет в Москве с 5 по 8 июля. Мероприятие состоится в Мастерской управления «Сенеж» и приурочено к празднованию Года семьи в стране. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс объединит 300 семейных команд со всей страны: более 2 тысяч человек от 5 до 94 лет из 83 регионов России, которые стали лучшими по итогам окружных полуфиналов, прошедших для всех федеральных округов.

Среди финалистов конкурса «Это у нас семейное» есть профессиональные династии — педагоги, атомщики, военнослужащие, строители, медицинские работники; многодетные семьи, а также семьи, отношения в которых проверены десятилетиями — в нескольких командах представители старшего поколения находятся в браке 50, 60 и даже 70 лет.

Псковскую область в финале конкурса представит семья Александровых из Великих Лук. В их сплоченной команде 11 участников, включая четверых детей. Все они — активисты, спортсмены, волонтеры.

В течение двух оценочных дней семьям предстоит выполнить целую серию увлекательных интеллектуальных, спортивных, творческих заданий. Командам будет необходимо продемонстрировать не только свою эрудицию, смекалку, но и показать, насколько слаженно дети и родители могут работать в команде, слышать и понимать друг друга.

Четырехдневная программа конкурса включает не только конкурсные задания, но и образовательную и развлекательную программы для всей семьи: встречи с членами Наблюдательного совета конкурса и другими известными гостями, лекции и творческие мастер-классы от партнеров, концерты, а также экскурсии, социальные активности, уличные забавы, эстафеты и другие развлечения.

Победители будут объявлены 8 июля, в День семьи, любви и верности. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей, которые можно потратить на улучшение жилищных условий. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

Напомним, о запуске конкурса «Это у нас семейное» объявил президент России Владимир Путин 1 сентября 2023 года. Конкурс стал самым массовым и народным проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». На участие в нем подали заявки 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.