Общество

Ряд памятных и культурных мероприятий пройдет в Псковской области в День ветеранов боевых действий

Жители Псковской области в День ветеранов боевых действий, 1 июля, будут чествовать граждан, которые принимали и принимают участие в различных вооруженных конфликтах. В Псковской области с этого года — это новая региональная памятная дата. Праздник учрежден в целях сохранения памяти о подвигах земляков — ветеранов боевых действий, проживающих или проживавших на территории Псковской области, а также содействия патриотическому воспитанию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В муниципальных образованиях Псковской области по случаю Дня ветеранов боевых действий пройдет череда торжественных и памятных мероприятий. Жители городов и поселков соберутся у воинских мемориалов, чтобы почтить память погибших земляков и товарищей.

К памятной дате приурочено открытие мемориальный доски Артуру Трайту — военнослужащему 104 гвардейского десантно-штурмового полка 76-й дивизии, погибшему в ходе СВО. Она будет установлена на фасаде многоквартирного дома в деревне Похвальщина Псковского района.

Кроме того, в этот день состоятся встречи ветеранов боевых действий. Одна из них пройдет в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Здесь же участники мероприятия и другие гости смогут посетить открытый показ кинофильма «Бессмертные» режиссера Т. Кеосаяна (2022 год).

В регионе также запланированы мероприятия с участием ветеранов боевых действий и посвященные их подвигам. Так, в досуговых учреждениях Палкинского района, Дновского и Порховского муниципальных округов пройдут уроки мужества. Тематическая программа «О доблести, о подвиге, о славе» запланирована в Струго-Красненском культурном центре, историко-патриотическая программа «Свой долг исполнили сполна» — в центре культуры «Юбилейный» Островского района.

В Великолукской центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского пройдет презентация книги А. Б. Канавщикова «Служим Отечеству!». В Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих откроется выставка книг специальных форматов ко Дню ветеранов боевых действий «Здравствуй, Донбасс!». Она будет доступна к посещению весь июль. Литературно-музыкальный онлайн-концерт «Постоим за Отечество!» пройдет для жителей Пушкиногорского района в сети Интернет по ссылке.