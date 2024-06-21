Общество

Врач рассказала, сколько раз можно сдавать кровь в течение года

Женщинам можно сдавать кровь четыре раза в год, мужчинам – пять, также в течение года необходимо соблюдать донорский отпуск в три месяца, направленный на отдых и восстановление, рассказала заведующая отделением переливания крови Люберецкой областной больницы Любовь Мануева.

«Женщинам можно сдавать кровь четыре раза в год, мужчинам – пять раз в год. Существует еще такое понятие, как донорский год. Если донор пришёл в первый раз и сдал кровь, допустим, в июне 2024 года, то с этого момента у него начинается донорский год, который длится до 23 июня 2025 года. После первой донации следующая донация может быть осуществлена через 61 день. И далее уже все донации на 61-й день», - сказала Мануева.

При таком графике, по словам врача, у человека в донорском году остаются три месяца, которые как раз и называются донорским отпуском, пишет РИА Новости.

«В донорском отпуске донор должен соблюдать часы отдыха, биологические ритмы: спать хорошо, больше гулять, полноценно питаться, в общем, поддерживать свое здоровье», - добавила Мануева.