Общество

В полиции рассказали о реагировании на обращения великолучан, которым мешают шумные компании по соседству

В период с 2023 по 2024 год в ОМВД России по городу Великие Луки поступали неоднократные сообщения от одного из соседей по факту нарушения тишины в жилом доме на улице Песочной. Все они зарегистрированы в установленном порядке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По каждому факту на место выезжали сотрудники ППС и участковый уполномоченный полиции, в зоне обслуживания которого находится указанный дом.

«К хозяину принимались меры в соответствии с законодательством, дополнительно проводились беседы о недопустимости шума в ночное время», - добавили в пресс-службе ведомства.