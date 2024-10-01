«Дневной дозор»: Нужны ли штрафы за выгул собак без намордника?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», тема - предложение штрафовать россиян за выгул собак без намордника и поводка. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Государство продолжает придумывать для жителей нашей необъятной страны разного рода штрафы, внося изменения в те или иные законы. Но зачастую строгость законодательства компенсируется его неисполнением. Иными словами, многие законы (как федеральные, так и региональные), связанные со штрафами, у нас не работают. И вот новая инициатива. 24 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект Мособлдумы, предполагающий введение штрафов за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Новой статьей будет дополнен Кодекс об административных правонарушениях. Теперь граждане должны будут платить за нарушение требований к содержанию домашних животных от 500 до 1500 рублей, за повторное нарушение – 3000 рублей. Штрафы для индивидуальных предпринимателей составят от 3000 до 5000, а при повторном нарушении - 10 000 рублей.
Под нарушениями требований к содержанию домашних питомцев, в частности, понимается выгул собаки без намордника, поводка, а также вне специально отведенных для этого мест, и неуборка «продуктов жизнедеятельности» животного на территориях общего пользования. Кстати, несколько лет назад в Псковской области был принят закон, согласно которому не убрал за собакой - плати. Но работать закон с тех пор так и не начал: все газоны дворы и другие места общего пользования у нас завалены собачьими «минами». Надо ли вводить систему штрафов за нарушение правил содержания домашних животных? В чем ее плюсы и минусы? Заработает ли она? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Любой закон хорош, если он продуман и подготовлен. А если он «ни о чем» и просто в воздухе повис, не имея детальной проработки, он не будет исполняться, полагает председатель псковской некоммерческой организации «Зоозащита», руководитель приюта «Лесопилка» Вера Короткова. Вот и по поводу инициативы о введении штрафов за нарушение правил содержания домашних животных у нее есть сомнения, хотя, на первый взгляд, все «вроде бы правильно».
Определенные правила содержания домашних животных, так или иначе, уже действуют — все проблемы идут от безответственности владельцев, отмечает владелица питомника породистых собак Choco Fairy Tale Марина Фёдорова. В целом она выступает за введение штрафов, но отмечает: есть в этом законопроекте непонятные моменты. В частности, обязательное ношение намордников, по ее мнению, могло бы касаться только особо опасных пород собак.
Система штрафов за нарушение правил содержания домашних питомцев должна быть, но если уж вводить штрафы, то сначала надо создать для тех же собак соответствующую инфраструктуру: места для выгула, достаточное количество урн, куда можно было бы выбросить пакет с продукты жизнедеятельности животного, отмечает кинолог Елена Балыкова. У нее у самой три собаки, и иногда приходится долго идти с мешочком по улице до ближайшей урны.
Несколько лет назад в Пскове по инициативе депутата городской Думы Юлии Пожидаевой были установлены пилотные урны для продуктов жизнедеятельности животных. Однако с течением времени этот эксперимент не прижился: люди использовать эти урны как обычные, выбрасывая туда все подряд. Сегодня Юлия Пожидаева полагает, что владельцам собак, действительно, можно было бы разрешить складировать их в обычные урны в пакетиках, чтобы человек не ходил по всему микрорайону в поисках специальной урны. Что же касается штрафов, по мнению депутата, они необходимы. Но такие законопроекты надо прорабатывать очень вдумчиво — если перегнуть палку или, наоборот, не учесть некоторых нюансов, ничего хорошего из такого закона не выйдет.
Начальник Контрольного управления администрации города Пскова Наталья Симонова полагает, что результатов после принятия законопроекта о введении штрафов мы не увидим, пока у нас действует мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок. Уже сейчас по этой причине невозможно эффективно проводить даже профилактическую работу. В рамках моратория, чтобы вынести предостережения по поводу нарушений правил благоустройства Пскова, нужно знать хотя бы фамилию, имя и отчество и место жительства нарушителя. Основная часть жалоб поступает без этих сведений, поэтому даже провести профилактическую работу не представляется возможным.
Наказание за нарушение правил содержания животных, однозначно, надо ужесточать, отмечает ведущая программы «Зверье мое» на ПЛН ФМ Ульяна Лаблюк. В частности, обязательно нужны штрафы за выгул собак без поводка. За примером далеко ходить не надо. У многих соседей Ульяны (а она живет в частном секторе) есть собаки. Некоторые отпускают своих питомцев на самовыгул, и они не всегда адекватно реагируют на прохожих. Недавно вот покусали одного дедушку и его собаку, и никому за это ничего не было. Что касается штрафов за выгул без намордника…. Есть породы собак, которым ношение намордника может навредить, отмечает Ульяна Лаблюк. Также у нее большие вопросы по поводу того, как закон будет реализовываться.
В общем, многих наших сегодняшних спикеров терзают смутные сомнения. С одной стороны, инициатива о введении штрафов за выгул собак без намордника, поводка и за другие нарушения правил содержания животных, вроде, и неплохая. Ведь и в нашем регионе регулярно происходят случаи нападения собак на людей (в том числе на детей) и животных.
С другой стороны, неясно, как фиксировать нарушения? К каждому владельцу собаки надзирателя не приставишь. И как быть, если во многих городах нет специально отведенных зон для выгула животных? Пока не появится соответствующая инфраструктура, собаки будут продолжать свои прогулки там, где их душе угодно. В общем, проблема есть, а пути ее решения пока кажутся сомнительными и не до конца проработанными.
Татьяна Иванова