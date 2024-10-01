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Общество

«Дневной дозор»: Нужны ли штрафы за выгул собак без намордника?

01.10.2024 16:24|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», тема - предложение штрафовать россиян за выгул собак без намордника и поводка. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Государство продолжает придумывать для жителей нашей необъятной страны разного рода штрафы, внося изменения в те или иные законы. Но зачастую строгость законодательства компенсируется его неисполнением. Иными словами, многие законы (как федеральные, так и региональные), связанные со штрафами, у нас не работают. И вот новая инициатива. 24 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект Мособлдумы, предполагающий введение штрафов за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Новой статьей будет дополнен Кодекс об административных правонарушениях. Теперь граждане должны будут платить за нарушение требований к содержанию домашних животных от 500 до 1500 рублей, за повторное нарушение – 3000 рублей. Штрафы для индивидуальных предпринимателей составят от 3000 до 5000, а при повторном нарушении - 10 000 рублей.

Под нарушениями требований к содержанию домашних питомцев, в частности, понимается выгул собаки без намордника, поводка, а также вне специально отведенных для этого мест, и неуборка «продуктов жизнедеятельности» животного на территориях общего пользования. Кстати, несколько лет назад в Псковской области был принят закон, согласно которому не убрал за собакой - плати. Но работать закон с тех пор так и не начал: все газоны дворы и другие места общего пользования у нас завалены собачьими «минами». Надо ли вводить систему штрафов за нарушение правил содержания домашних животных? В чем ее плюсы и минусы? Заработает ли она? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Любой закон хорош, если он продуман и подготовлен. А если он «ни о чем» и просто в воздухе повис, не имея детальной проработки, он не будет исполняться, полагает председатель псковской некоммерческой организации «Зоозащита», руководитель приюта «Лесопилка» Вера Короткова. Вот и по поводу инициативы о введении штрафов за нарушение правил содержания домашних животных у нее есть сомнения, хотя, на первый взгляд, все «вроде бы правильно».

«Закон правильный. Действительно, нужно людей наказывать за то, что они не убирают за своими животными, не выводят на поводках и потом их собаки попадают под машины или кидаются на людей. Кто будет следить за этим? Кого-то накажут десять раз, а кто-то сто раз будет нарушать этот закон и смеяться. Все равно, мне кажется, все это сыровато, и пока еще не подготовлена база, с которой будет стартовать этот закон». 

Определенные правила содержания домашних животных, так или иначе, уже действуют — все проблемы идут от безответственности владельцев, отмечает владелица питомника породистых собак Choco Fairy Tale Марина Фёдорова. В целом она выступает за введение штрафов, но отмечает: есть в этом законопроекте непонятные моменты. В частности, обязательное ношение намордников, по ее мнению, могло бы касаться только особо опасных пород собак.

«Здесь надо работать с владельцами собак, в том числе, потому что законы соблюдать все не очень хотят, своих животных в неположенных местах не выгуливать. Плюс необходимо, чтобы было абсолютно четкое разграничение: что значит выгул собаки. Если ты просто идешь мимо, например, по парку с собакой, - это вообще разные вещи. Потом то, что касается намордника и всего остального. Поголовно же все собаки не будут носить намордники! Я не знаю. Мне кажется, смешно на мопса намордник одевать. В РКС есть список особо опасных пород». 

Система штрафов за нарушение правил содержания домашних питомцев должна быть, но если уж вводить штрафы, то сначала надо создать для тех же собак соответствующую инфраструктуру: места для выгула, достаточное количество урн, куда можно было бы выбросить пакет с продукты жизнедеятельности животного, отмечает кинолог Елена Балыкова. У нее у самой три собаки, и иногда приходится долго идти с мешочком по улице до ближайшей урны.

«Штрафы обоснованы, но они должны быть логичны, чтобы люди четко понимали: они не убрали не потому что захотели не убрать или потому что некуда выбросить. Система штрафов должна быть, но она должна быть соизмерима, чтобы владельцы могли получить что-то взамен от государства. Далеко ходить не надо, у меня у самой три собаки, рядом с домом у нас площадка, по которой в принципе люди не ходят. Я спускаю собак с поводка, я с ними там занимаюсь. Поэтому тут палка о двух концах: я сама могу под те же штрафы попасть». 

Несколько лет назад в Пскове по инициативе депутата городской Думы Юлии Пожидаевой были установлены пилотные урны для продуктов жизнедеятельности животных. Однако с течением времени этот эксперимент не прижился: люди использовать эти урны как обычные, выбрасывая туда все подряд. Сегодня Юлия Пожидаева полагает, что владельцам собак, действительно, можно было бы разрешить складировать их в обычные урны в пакетиках, чтобы человек не ходил по всему микрорайону в поисках специальной урны. Что же касается штрафов, по мнению депутата, они необходимы. Но такие законопроекты надо прорабатывать очень вдумчиво — если перегнуть палку или, наоборот, не учесть некоторых нюансов, ничего хорошего из такого закона не выйдет.

«Если это штраф за то, что ты не убрал за своей собакой, то я считаю, однозначно, надо вводить. Тогда получается, например, пройти мимо детской площадки, мимо школы, поликлиники - вообще нельзя. Там ограничения по метражу, вроде, есть. И в результате человек оказывается в ситуации, когда он не может вообще пройти некоторыми маршрутами. Дальше момент исполнения этого закона. Это же возложено на органы исполнительной власти. Я не очень представляю, как это будет происходить. То есть без обязательного чипирования определить принадлежность собаки, которая, например, гуляет без поводка, - достаточно сложно. Законопроект предполагает возлагать штрафы на владельца, а если человек выгуливает собаку на подработке, то есть не свою собаку выгуливает, кого будут оштрафовать? То есть на выгул с собакой надо обязательно идти с паспортом, получается. Без этого тоже как будут идентифицировать людей? И на собаке, в отличии от машины, нет госномера. Поэтому первое, что необходимо, - это обязательное чипирование. Будет хорошо, если дадут четкое определение, что такое "выгул собак". Для меня выгул собаки - это там, где ее можно отпускать без поводка, можно с ней заниматься. Когда в городе одна площадка, получается, что собака нигде погулять не может. И потом еще такой момент: очень много людей, кто не разбирается в породах собак. То есть тот, кто будет штрафовать, как он будет ходить? С ростомером? Либо знать, что это за порода собаки, чтобы определить, должна ли она быть в наморднике? На бульдоге - у них морды, как таковой, нет. И намордников для них нет. И что мне делать? Одевать скафандр на собаку?»

Начальник Контрольного управления администрации города Пскова Наталья Симонова полагает, что результатов после принятия законопроекта о введении штрафов мы не увидим, пока у нас действует мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок. Уже сейчас по этой причине невозможно эффективно проводить даже профилактическую работу. В рамках моратория, чтобы вынести предостережения по поводу нарушений правил благоустройства Пскова, нужно знать хотя бы фамилию, имя и отчество и место жительства нарушителя. Основная часть жалоб поступает без этих сведений, поэтому даже провести профилактическую работу не представляется возможным. 

«Учитывая, что на данный момент у нас введен мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок, согласно постановлению правительства, я так полагаю, что в ближайшее время мы не увидим результатов от данного принятого законопроекта в рамках 498-ФЗ. Для нормального функционирования законопроекта в сфере благоустройства, считаю, необходимо ввести как государственный, так и муниципальный контроль в сфере благоустройства и вернуться к системе составления протоколов об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. Также у меня очень большой вопрос по фиксации нарушений, например, неуборки продуктов жизнедеятельности. Каким образом и кто будет это фиксировать и каким образом будет устанавливаться владелец данного животного для составления на него протокола об административном правонарушении с дальнейшим вынесением ему штрафов?»

Наказание за нарушение правил содержания животных, однозначно, надо ужесточать, отмечает ведущая программы «Зверье мое» на ПЛН ФМ Ульяна Лаблюк. В частности, обязательно нужны штрафы за выгул собак без поводка. За примером далеко ходить не надо. У многих соседей Ульяны (а она живет в частном секторе) есть собаки. Некоторые отпускают своих питомцев на самовыгул, и они не всегда адекватно реагируют на прохожих. Недавно вот покусали одного дедушку и его собаку, и никому за это ничего не было. Что касается штрафов за выгул без намордника…. Есть породы собак, которым ношение намордника может навредить, отмечает Ульяна Лаблюк. Также у нее большие вопросы по поводу того, как закон будет реализовываться.

«Есть еще, конечно, вопросы к этому закону, как он будет работать. Насколько мы знаем, сейчас закон об ответственном отношении к животным не слишком хорошо работает, не слишком хорошо все контролируется. Кто будет контролировать каждую собаку, на поводке она или нет, выписывать эти штрафы? Насколько я знаю, надзорные органы не очень сейчас следят за всем этим, не очень хотят этим заниматься. Нам нужно усиливать контроль, безусловно, в этой сфере. Начинать нужно с малого, с того, что введено: есть, вроде, штрафы за самовыгул. Кто их выписывает? Выписывают ли вообще? Нужно хотя бы это понять, а потом уже вводить какие-то новые законы. Безусловно, это все правильно, нужно ужесточать, нужно штрафовать. Нужно еще вводить обязательную стерилизацию животных, которые не представляют племенной ценности. Понемногу мы двигаемся по этому пути, надеюсь, что толк от этого всего будет». 

В общем, многих наших сегодняшних спикеров терзают смутные сомнения. С одной стороны, инициатива о введении штрафов за выгул собак без намордника, поводка и за другие нарушения правил содержания животных, вроде, и неплохая. Ведь и в нашем регионе регулярно происходят случаи нападения собак на людей (в том числе на детей) и животных.

С другой стороны, неясно, как фиксировать нарушения? К каждому владельцу собаки надзирателя не приставишь. И как быть, если во многих городах нет специально отведенных зон для выгула животных? Пока не появится соответствующая инфраструктура, собаки будут продолжать свои прогулки там, где их душе угодно. В общем, проблема есть, а пути ее решения пока кажутся сомнительными и не до конца проработанными.

Татьяна Иванова 

Теги: #Дневной дозор #собаки
Источник: Псковская Лента Новостей
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