Общество

Альпийскую горку поставит ТОС в Стругокрасненском округе

В рамках проекта «Уголок уединения с природой» в Стругокрасненском муниципальном округе рядом с тропой здоровья обустроят альпийскую горку со скамейками. Об этом рассказал председатель территориального общественного самоуправления «Коттеджи» Николай Кокин в эфире радио ПЛН ФМ в программе «Наши ТОСы».

Проект «Уголок уединения с природой» был реализован в лесопарковой полосе вдоль тропы здоровья. Заброшенный участок был облагорожен, здесь также убраны кусты, отсыпан большой объем отсева и сделана площадка.

«В ближайших планах - установить альпийскую горку и скамейки, чтобы люди после прогулки по тропе здоровья могли там присесть, отдохнуть и на опушке, на краю этого лесопарковой полосы, чтобы наслаждаться природой», - поделился Николай Кокин.