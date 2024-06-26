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22 ребенка погибли в загоревшемся автобусе в Таиланде

Автобус, перевозивший 38 детей и 6 учителей, загорелся в Таиланде. По предварительным данным, погибли 22 ребенка и три учителя.

Видео: Telegram-канал «Вести»

По данным Thai PBS, ученики одной из школ провинции Утхайтхани приехали на обзорную экскурсию в столицу Таиланда на двухэтажном автобусе, в котором находились 38 детей и 6 учителей. Министр внутренних дел Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что 16 детей и 3 учителя были эвакуированы из транспортного средства, некоторые из них были доставлены в больницу.

Очевидцы утверждают, что наблюдали взрыв в задней части автобуса, после чего транспортное средство охватил огонь. Согласно данным предварительного расследования, у автобуса, предположительно, лопнуло колесо, в результате чего он врезался в металлическое ограждение, из-за этого у него загорелся топливный бак. Министр транспорта Сурия Тьынгрунгрыангкит сообщил, что его ведомство рассмотрит вопрос безопасности использования природного газа в качестве моторного топлива. Именно на сжиженном природном газе работал сгоревший автобус, пишет ТАСС.