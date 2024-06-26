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В Совфеде прокомментировали идею создания нового федерального округа

Новые регионы России хотят создания в стране нового федерального округа, это даст им дополнительные возможности для продвижения интересов, но окончательное решение остается за президентом Владимиром Путиным, заявил РИА Новости сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона.

«Мы прекрасно понимаем то, что это (создание федерального округа — ред.) прерогатива президента. Это ситуация, которая должна быть вовремя - исключительно руководителю виднее, когда это делать и как это делать... Мы ощущаем, что нам необходима такая условная надстройка, которая помогала бы принимать правильные решения, отстаивать интересы наших регионов... Действительно, этого в регионах хотят», - сказал Дмитрий Ворона.

Парламентарий пояснил, что полномочный представитель президента в округах — это «важная структурная надстройка, которая позволяет делать много полезных дел и продвигать интересы регионов на федеральном уровне».

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на ПМЭФ сообщал, что в России в ближайшее время создадут новый федеральный округ, в который войдут Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область, пишет РИА Новости. Он отмечал, что вопрос прорабатывается на федеральном уровне. Как сообщили два источника в одном из новых регионов, окончательной конфигурации нового федерального округа, как и решения о сроках его создания пока нет. По словам одного из собеседников агентства, «рано или поздно округ будет», но когда это произойдет - «через год, через два или три» - пока неизвестно.