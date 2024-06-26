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Врач рассказал о вреде и пользе малины с клубникой

04.07.2024 08:40|ПсковКомментариев: 0

Врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал о полезных свойствах клубники и малины, а также перечислил заболевания, при которых ягоды нужно употреблять с осторожностью.

«Малина насыщена антиоксидантами и витаминами, поддерживает иммунитет и помогает в борьбе с респираторными заболеваниями. Однако малину не стоит употреблять в чрезмерном количестве, особенно при расстройствах работы ЖКТ. Любая ягода достаточно кислый продукт, который способен повысить кислотность желудка», - пояснил Алексей Кабанов.

По словам специалиста, лучше всего съедать не более одного стакана (200 граммов) малины в день. Рекомендуется не есть ягоду утром или на ночь. Желательно проконсультироваться с врачом при наличии заболеваний ЖКТ, пишет РИА Новости.

Также Алексей Кабанов отметил, что клубника полезна не меньше малины. Эта ягода содержит в себе больше клетчатки и лучше влияет на работу ЖКТ.

«С аккуратностью необходимо употреблять клубнику аллергикам, а также людям, страдающим диабетом. Но клубника менее кислая, да и такого насыщенного сока, как в малине, у этой ягоды нет. Поэтому для ЖКТ серьезной опасности она не представляет», - рассказал врач.

Он добавил, что лучше съедать не больше одного стакана клубники в день.

Источник: Псковская Лента Новостей
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