Общество

Врачи рассказали об опасности кондиционеров

Перепад температур при использовании кондиционера может способствовать развитию простудных заболеваний, рассказали врачи.

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Если человек после пребывания на жаре попадает в помещение, где температура воздуха намного ниже, это может привести к быстрому охлаждению организма и спровоцировать развитие простудных заболеваний, рассказала врач-кардиолог, медицинский эксперт «Инвитро» Полина Концедайло.

«Холодный воздух способствует более быстрому остыванию тела, если поток воздуха направлен на человека. Это еще один фактор, увеличивающий риск развития простудных заболеваний», — добавила она.

По ее словам, это также может стать причиной воспалительных заболеваний периферических нервов таких как неврит лицевого нерва, обострения хронических заболеваний ЛОР-органов — тонзиллита, ларингита.

Струя воздуха из кондиционера поднимает с пола мелкие частицы пыли, и при плохой вентиляции в помещении человек будет ими дышать, обратил внимание терапевт «Медицинского центра доктора Александровского» Арутюн Варданян, пишут «Известия».

Еще одним неприятным последствием может стать легионеллез — пневмония, вызванная бактериями рода Legionella, подчеркнула Полина Концедайло.

«К источникам аэрозолей, способных передавать Legionella, относятся охлаждающие блоки систем кондиционирования воздуха», — пояснила врач.

Поэтому важна своевременная замена фильтров кондиционера и очищение вентиляционных систем, напомнила она.