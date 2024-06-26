В России и мире

В Госдуме предложили разрешить водить людям с ампутированными руками

«Новые люди» в рамках партпроекта «На равных» предлагают усовершенствовать механизм предоставления водительского удостоверения участникам СВО, в частности разрешить выдавать права инвалидам с ампутированными руками, если они могут сдать экзамены в автошколе, рассказала депутат ГД от «Новых людей» Ксения Горячева.

«С СВО возвращаются ребята, которым после ранений приходится перестраивать свою жизнь. Наше первое предложение - это разрешить выдавать водительские удостоверения инвалидам с ампутациями обеих верхних конечностей, если они могут достойно сдать экзамены в автошколе. Возможность водить машину существенно расширяет границы жизни: так гораздо проще перемещаться по городу, можно путешествовать, выполнять родительские обязанности, да и просто получать удовольствие от вождения», - сказала Ксения Горячева.

Кроме того, она рассказала об обращении в Минтруд РФ с вопросом, имеют ли право граждане с ампутациями обеих рук получить водительские права после успешной сдачи экзамена в автошколе, пишет РИА Новости.