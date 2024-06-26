В России и мире

Новый электрокар из Китая может появиться в России

На российском рынке могут появиться электрокары бренда NETA китайского производителя Hozon Auto, сообщил вице-президент компании Чжоу Цзян. В настоящий момент эксперты анализируют климатические условия в РФ и совместимость автомобилей.

«Российский рынок — отличный. Мы проводим соответствующие исследования для выхода на него. Однако географические и климатические условия в Китае и в России разные, поэтому мы пока анализируем температурный разрыв и совместимость автомобилей, как они могут адаптироваться к российским реалиям. Это может быть локализованный модельный ряд. Уже идет подготовка соответствующих сертификатов», — сказал Чжоу Цзян.

На российском рынке уже представлены электрокары производства КНР, включая Zeekr, BYD, Evolute. Однако эксперты в целом отмечают снижение спроса на данный товар, пишут «Известия». Этому способствуют высокие цены и недостаточно развитая зарядная инфраструктура. В Минэкономразвития при этом отмечают, что с 2022 года уже установлено более 1,1 тыс. «быстрых» ЭЗС, в 2024-м ведомство ставит задачу повысить количество таких станций в два раза.