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Общество

«Прессинг»: Куда деваются журналисты. ВИДЕО

05.07.2024 16:13|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Прессинг», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 5 июля. Ведущие - Юлия Магера и Константин Калиниченко. 

Основные темы программы:

  • Куда деваются журналисты.
  • Щелкоперы и пропагандисты.
  • Кадровый кризис.
Источник: Псковская Лента Новостей
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