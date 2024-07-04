Общество

В каком возрасте псковички предпочитают выходить замуж, рассказали аналитики

Семья начинается со вступления в брак. В 2023 году в Псковской области было зарегистрировано 3876 браков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.

Возраст 25-34 года стал самым популярным для вступления в брак у жителей региона. В этой возрастной категории официально оформили отношения 1449 мужчин и 1199 женщин, соответственно 37,4% и 30,9%.

Брак стал первым в прошедшем году для 2344 мужчин и 2151 женщины. Невесты предпочитали впервые выходить замуж в возрасте 18-24 года — 50,9%. У женихов самым популярным возрастом вступления в брак остался возраст 25-34 года — 47,6%.

Лето и начало осени традиционно стало любимым временем для регистрации браков. В 2023 году с июня по сентябрь было оформлено 1877 браков, или 48,4%. Главным «свадебным» месяцем молодожены выбрали август. На него пришлось 528 браков. Следом идет июль — 522 брака.

Напомним, 2024 год в России объявлен Годом семьи. Такое решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения семейных ценностей. Ежегодно 8 июля отмечается российский праздник — День семьи, любви и верности.