Путин поддержал идею о бесплатном посещении культурных мероприятий многодетными 8 июля

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о бесплатном посещении культурных и развлекательных мероприятий для многодетных семей в День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.

Одна из участниц встречи главы государства с победителями конкурса «Это у нас семейное» обратила внимание на то, что для многодетных семей совместные выходы зачастую сопряжены с большими расходами и предложила в День семьи, любви и верности разрешить им бесплатно посещать культурные и развлекательные мероприятия, пишет ТАСС.

«Я с вами согласен. Это, казалось бы, мелочь такая, но она может иметь значение для многодетных семей», - согласился президент.

По его словам, такая возможность будет мобилизовывать как государство и местные органы власти, так и сами семьи. «Семья будет этого ждать, дети будут ждать, потому что (обычно) ведь все заняты, все работают, а так, если заранее (конкретный день известен), можно будет всем подготовиться», - заметил Путин. «Это хорошая идея», - добавил он.