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Общество

Четырех не вставших на воинский учет мигрантов выявили в Пскове

08.07.2024 10:45|ПсковКомментариев: 0

Оперативно-профилактические мероприятия по выявлению мужчин, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт, провели в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону.

Фото: военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону

В результате оперативно-профилактических мероприятий проверено 14 граждан. Среди указанных лиц выявлено четверо «новых» граждан призывного возраста, которые не состояли на воинском учете, в связи с чем их доставили в военный комиссариат.

Всем гражданам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ.

Контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане, достигшие 18 лет, законно находящиеся на территории Российской Федерации. 

Отбор кандидатов из числа иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту осуществляется пунктом отбора на военную службу по контракту военного комиссариата Псковской области по адресу: город Псков, улица Первомайская, 38. Контактный телефон: 8(8112)66-73-45.

Теги: #мигранты
Источник: Псковская Лента Новостей
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