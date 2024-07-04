Общество

Повышения зарплаты в течение года просили 45% работающих псковичей — опрос

Повышения зарплаты в течение последнего года просили 45% работающих псковичей. Те, кто просит у работодателя прибавки, не называя конкретной суммы, чаще остаются без повышения. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения Пскова, имеющие постоянную работу на протяжении года и более.

Мужчины обращались к работодателю за прибавкой чаще женщин. Переговоры о повышении зарплаты чаще вели работающие от 25 до 34 лет (49%). Сотрудники со средним специальным образованием обращались за прибавкой чаще специалистов, закончивших вузы.

Средняя величина желанной прибавки к зарплате — 20%. Средний размер реальной прибавки составил 15%, а четырем из десяти просивших отказали в повышении зарплаты.

Вести переговоры о прибавке, не называя конкретной суммы, — плохая стратегия, заметили аналитики. 51% из тех, кто не назвал точной суммы, остались на той же зарплате, а, к примеру, среди тех, кто попросил увеличить зарплату на четверть, остался без повышения только 28%.