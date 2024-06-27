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В Псковской области простились с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими

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Общество

В Псковской области простились с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими

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В Псковской области простились с военнослужащими, геройски погибшими в ходе специальной военной операции, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Глава региона принес соболезнования родным и близким гвардии прапорщика Руслана Ревенко, гвардии младшего сержанта

Сергея Захарова, ефрейторов Сергея Жарова, Юрия Иляшевича, Никиты Сидорова, рядовых Александра Банифатова и Александра Ратманова. «Вечная память и вечная слава», - заключил губернатор и пообещал, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.