В Псковской области простились с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими

В Псковской области простились с военнослужащими, геройски погибшими в ходе специальной военной операции, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Глава региона принес соболезнования родным и близким гвардии прапорщика Руслана Ревенко, гвардии младшего сержанта
Сергея Захарова, ефрейторов Сергея Жарова, Юрия Иляшевича, Никиты Сидорова, рядовых Александра Банифатова и Александра Ратманова.
«Вечная память и вечная слава», - заключил губернатор и пообещал, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.