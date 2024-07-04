Общество

Господдержке семей с детьми в Псковской области посвятят брифинг в пресс-центре ПЛН

Онлайн-брифинг «Господдержка семей с детьми в Псковской области» состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 8 июля.

В День семьи, любви и верности управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова расскажет об основных направлениях деятельности в сфере обеспечения социальных гарантий семей с детьми и об изменениях в правилах установления пособий.

Начало брифинга в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.